I Baci Perugina hanno cent’anni | si chiamavano “cazzotti”; come nacquero i messaggi

(Di giovedì 20 gennaio 2022) La storia diinizia nel 1922 a Perugia, grazie allo spirito imprenditoriale di Luisa Spagnoli, una delle più influenti figure italiane dell’inizio del ventesimo secolo. Visionaria e genio creativo di, pensò ad un’idea innovativa per una nuova speciale ricetta di cioccolatini: ideò una combinazione di nocciola tritata, recuperata dagli avanzi, e cioccolato fuso per creare un ripieno cremoso, sormontato da una nocciola intera, perfettamente tostata, il tutto ricoperto con il cioccolato fondente Luisa. Il risultato fu un cioccolatino delizioso che ricordava le nocche di un pugno, da cui il nome originale, “Cazzotto”. Fu Giovanni Buitoni, eccezionale uomo d’affari e co-fondatore di, a pensare di cambiarne il nome. Riteneva infatti che fosse inadatto per la dolce creazione di Luisa: piuttosto ...

Oggi Baci Perugina celebra i suoi 100 Anni con la firma di Dolce&Gabbana e dedicando l'anno alle celebrazioni, che partiranno da Perugia ...
Solo otto ingredienti e una ricetta storica per uno dei cioccolatini più famosi del mondo, creati da una delle imprenditrici simbolo del secolo scorso.