(Di giovedì 20 gennaio 2022)a Los Angeles ledella terza stagione Sonoa Los Angeles ledella terza stagione dellaoriginale Disney+,: The: La. Creata e prodotta da Tim Federle, la terza stagione è ambientata a Camp Shallow Lake, un campo estivo a conduzione familiare in California, dove i Wildcats e i loro compagni metteranno in scena una produzione di Frozen e determineranno chi sarà “il migliore sulla neve”. I nuovi volti che si uniscono al cast in questa stagione includono il nuovo arrivato Adrian Lyles e Saylor Bell come personaggi ricorrenti nellae le guest star Corbin Bleu, Meg Donnelly e Jason Earles. ...

Si gira, ciak, azione! Sono iniziate a Los Angeles le riprese della terza stagione dell'acclamata serie originale Disney+, High School Musical The Musical La Serie . Creato e prodotto da Tim Federle ( Ferdinand , B etter Nate Than Ever) , il nuovo capitolo dello show è ambientato a Camp Shallow Lake , un campo estivo a ...Sono iniziate a Los Angeles le riprese della terza stagione della serie originale Disney+, High School Musical: The Musical: La Serie.High School Musical: The Musical: La Serie - Iniziate le riprese della terza stagione. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!