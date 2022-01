Ha l’aggravante perché ha rapinato con la mascherina, ma il ladro fa ricorso perché è obbligatoria (Di giovedì 20 gennaio 2022) La condanna in primo grado e in appello. Poi il ricorso in Cassazione per tentare di rimodulare i capi di imputazione, rimuovendo l’aggravante. Il ladro con la mascherina, però, si è imbattuto nel pronunciamento della Corte di Cassazione che ha confermato quanto deciso dai primi due giudizi, confermando che indossare un dispositivo di protezione – seppur obbligatorio per legge – per effettuare una rapina resta comunque un’aggravante. ladro con mascherina condannato con l’aggravante, ma lui fa ricorso L’uomo ha tentato una strenua difesa. Non tanto sul reato principale – quello di rapina -, ma per cancellare l’aggravante dettata dal fatto di aver agito a volto coperto. Un episodio di cronaca avvenuto qualche mese fa, con il ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) La condanna in primo grado e in appello. Poi ilin Cassazione per tentare di rimodulare i capi di imputazione, rimuovendo. Ilcon la, però, si è imbattuto nel pronunciamento della Corte di Cassazione che ha confermato quanto deciso dai primi due giudizi, confermando che indossare un dispositivo di protezione – seppur obbligatorio per legge – per effettuare una rapina resta comunque un’aggravante.concondannato con, ma lui faL’uomo ha tentato una strenua difesa. Non tanto sul reato principale – quello di rapina -, ma per cancellaredettata dal fatto di aver agito a volto coperto. Un episodio di cronaca avvenuto qualche mese fa, con il ...

