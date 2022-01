Gualtieri: Roma Capitale, non solo risorse ma contratto servizio Stato-Comune (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma – “La mia non è una semplice richiesta di risorse aggiuntive o di interventi compensativi, pure utili e necessari. Noi pensiamo che il tema delle risorse debba essere parte integrante di un ordinamento giuridico specifico e debba assumere il carattere che potremmo provvisoriamente definire come quello di un accordo tra Stato e Roma Capitale come fosse un vero e proprio contratto di servizio che i due enti pongono in essere per favorire un pieno adempimento alle funzioni di Capitale e al tempo stesso per sollecitare la qualità dell’azione amministrativa e dei servizi che Roma offre alla collettività nazionale”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la sua ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 gennaio 2022)– “La mia non è una semplice richiesta diaggiuntive o di interventi compensativi, pure utili e necessari. Noi pensiamo che il tema delledebba essere parte integrante di un ordinamento giuridico specifico e debba assumere il carattere che potremmo provvisoriamente definire come quello di un accordo tracome fosse un vero e propriodiche i due enti pongono in essere per favorire un pieno adempimento alle funzioni die al tempo stesso per sollecitare la qualità dell’azione amministrativa e dei servizi cheoffre alla collettività nazionale”. Lo ha detto il sindaco di, Roberto, durante la sua ...

