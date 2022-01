Grosjean Mercedes: il pilota non ha fatto il test a Giugno (Di venerdì 21 gennaio 2022) In molti si chiedono: che fine ha fatto il test con la Mercedes di Formula 1 che era stato promesso a Romain Grosjean? la risposta la data Toto Wolff ed è stata più che esauriente. L’ex pilota di F1 ora è impegnato nel campionato americano IndyCar, è soprannominato the Phoenix per essere sopravvissuto all’incidente avvenuto al Gran Premio del Bahrein 2020, dove la sua auto prese fuoco. La vita di Grosjean dopo questa brutta disavventura non è stata più la stessa, ma è iniziato un nuovo corso che forse non si sarebbe aspettato ma che gli ha fatto ritrovare la voglia di combattere come un leone. McLaren, Brown: “Alcune squadre cercano di vincere con gli assegni” Grosjean Mercedes: le problematiche di praticare il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 21 gennaio 2022) In molti si chiedono: che fine hailcon ladi Formula 1 che era stato promesso a Romain? la risposta la data Toto Wolff ed è stata più che esauriente. L’exdi F1 ora è impegnato nel campionato americano IndyCar, è soprannominato the Phoenix per essere sopravvissuto all’incidente avvenuto al Gran Premio del Bahrein 2020, dove la sua auto prese fuoco. La vita didopo questa brutta disavventura non è stata più la stessa, ma è iniziato un nuovo corso che forse non si sarebbe aspettato ma che gli haritrovare la voglia di combattere come un leone. McLaren, Brown: “Alcune squadre cercano di vincere con gli assegni”: le problematiche di praticare il ...

