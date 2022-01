Green pass, scatta l’obbligo per parrucchieri ed estetisti: cosa prevede il piano del Governo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Obbligo di Green pass per andare dal parrucchiere e dall’estetista: la misura scatta da oggi, 20 gennaio, e si tratta del primo step di un calendario che, tra i mesi di gennaio e febbraio, vedrà l’introduzione dell’obbligatorietà del certificato verde anche per l’accesso ad altri luoghi e servizi. Green pass obbligatorio dal parrucchiere e dall’estetista Da oggi il Green pass “base” è obbligatorio per i clienti di parrucchieri ed estetisti. Il certificato verde diventa necessario per l’accesso ai servizi alla persona e la misura sarà in vigore fino al prossimo 31 marzo, termine dello stato di emergenza. Tra i mesi di gennaio e febbraio sono attese altre novità in materia di certificazione verde, sia nella sua formula ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Obbligo diper andare dal parrucchiere e dall’estetista: la misurada oggi, 20 gennaio, e si tratta del primo step di un calendario che, tra i mesi di gennaio e febbraio, vedrà l’introduzione dell’obbligatorietà del certificato verde anche per l’accesso ad altri luoghi e servizi.obbligatorio dal parrucchiere e dall’estetista Da oggi il“base” è obbligatorio per i clienti died. Il certificato verde diventa necessario per l’accesso ai servizi alla persona e la misura sarà in vigore fino al prossimo 31 marzo, termine dello stato di emergenza. Tra i mesi di gennaio e febbraio sono attese altre novità in materia di certificazione verde, sia nella sua formula ...

VittorioSgarbi : In Inghilterra Johnson annuncia la revoca del Green Pass in Gran Bretagna. Via anche lo “smart working” e le masche… - TgLa7 : #Covid: Johnson annuncia fine green pass e lavoro a distanza - GuidoDeMartini : ???? DOPO LA BREXIT, ANCHE STAVOLTA LA LEZIONE ARRIVA DALLA GRAN BRETAGNA ???? DAL 26 GENNAIO bye bye alle restrizioni,… - dan_signal : @BarillariDav Vero, però mi sembra più opportuno parlare del super green pass che impedisce alle persone di andare… - Lucilla93730473 : RT @tempoweb: Italiani in tilt totale per le nuove regole sul #greenpass @lefrasidiosho per #iltempodioshø -