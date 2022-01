Green Pass, il nodo tabaccherie tiene banco. Costa: 'Vedremo nelle prossime ore' (Di giovedì 20 gennaio 2022) 'Nella giornata di oggi (giovedì 20 gennaio) dovrebbe essere approvato il provvedimento che individua le attività per cui non è richiesto il Green Pass '. Così il sottosegretario alla Salute , Andrea ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 gennaio 2022) 'Nella giornata di oggi (giovedì 20 gennaio) dovrebbe essere approvato il provvedimento che individua le attività per cui non è richiesto il'. Così il sottosegretario alla Salute , Andrea ...

Advertising

VittorioSgarbi : In Inghilterra Johnson annuncia la revoca del Green Pass in Gran Bretagna. Via anche lo “smart working” e le masche… - TgLa7 : #Covid: Johnson annuncia fine green pass e lavoro a distanza - GuidoDeMartini : ???? DOPO LA BREXIT, ANCHE STAVOLTA LA LEZIONE ARRIVA DALLA GRAN BRETAGNA ???? DAL 26 GENNAIO bye bye alle restrizioni,… - Margher12930839 : RT @AlexBazzaro: Alla Camera e al Senato per votare è necessario il green pass base. Non tenere conto della Sardegna e della sua doverosa c… - bhosonosottona : RT @sonobona_: amo comunque per entrare dentro di me non serve il green pass -