Green pass, da oggi dall'estetista o in tabaccheria soltanto con quello base: ma si potrà ritirare la pensione (Di giovedì 20 gennaio 2022) Da oggi i No vax che devono tagliarsi o tingersi i capelli, ma anche ritoccarsi le sopracciglia, saranno costretti, quanto meno, ad eseguire un tampone antigenico con esito negativo. Entra in vigore... Leggi su ilmattino (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dai No vax che devono tagliarsi o tingersi i capelli, ma anche ritoccarsi le sopracciglia, saranno costretti, quanto meno, ad eseguire un tampone antigenico con esito negativo. Entra in vigore...

Advertising

VittorioSgarbi : In Inghilterra Johnson annuncia la revoca del Green Pass in Gran Bretagna. Via anche lo “smart working” e le masche… - TgLa7 : #Covid: Johnson annuncia fine green pass e lavoro a distanza - borghi_claudio : Intanto come da purtroppo facile previsione con oggi spariscono i quotidiani cartelli da talk show che ci facevano… - 1Marzia2 : RT @ElGusty99523701: MARCIA INDIETRO ANCHE DELL'AUSTRIA rimangono i due coglioni, Governi Italiano e Australiano - Lucavad72 : RT @SkyTG24: Green pass, da oggi obbligatorio da parrucchiere ed estetista: cosa cambia -