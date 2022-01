Green pass, Costa: “Su tabaccherie discorso aperto” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Nella giornata di oggi dovrebbe essere approvato questo provvedimento che individua le attività per cui non è richiesto il Green pass”. Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1. “Le tabaccherie sono uno dei pochi elementi su cui si sta ancora discutendo, queste hanno però distributori automatici all’aperto – ha aggiunto – Ma c’è su un approfondimento e vedremo nelle prossime ore”. “E’ ragionevole oggi una distinzione su chi entra in ospedale, anche se non risolve problema degli ospedali – ha detto ancora Costa – Infatti sappiamo che se una persone scopre di essere positivo dopo il ricovero c’è bisogno di reparti covid e percorsi protetti quindi il problema degli ospedali non si risolve. Però è giusta una distinzione nel conteggio per ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Nella giornata di oggi dovrebbe essere approvato questo provvedimento che individua le attività per cui non è richiesto il”. Così il sottosegretario alla Salute Andreaospite di ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1. “Lesono uno dei pochi elementi su cui si sta ancora discutendo, queste hanno però distributori automatici all’– ha aggiunto – Ma c’è su un approfondimento e vedremo nelle prossime ore”. “E’ ragionevole oggi una distinzione su chi entra in ospedale, anche se non risolve problema degli ospedali – ha detto ancora– Infatti sappiamo che se una persone scopre di essere positivo dopo il ricovero c’è bisogno di reparti covid e percorsi protetti quindi il problema degli ospedali non si risolve. Però è giusta una distinzione nel conteggio per ...

Advertising

VittorioSgarbi : In Inghilterra Johnson annuncia la revoca del Green Pass in Gran Bretagna. Via anche lo “smart working” e le masche… - TgLa7 : #Covid: Johnson annuncia fine green pass e lavoro a distanza - GuidoDeMartini : ???? DOPO LA BREXIT, ANCHE STAVOLTA LA LEZIONE ARRIVA DALLA GRAN BRETAGNA ???? DAL 26 GENNAIO bye bye alle restrizioni,… - 1237171aa : RT @gspazianitesta: Per commentare la follia regolatoria del green pass rimane solo @lefrasidiosho - Gattaccioinfame : RT @iannetts70: Oggi sono stata in un pubblico esercizio. Il proprietario è non vaccinato, ex oncologico, non si vaccinerà anche a costo di… -