Gravina risponde a Commisso | “Nessuno ha barato E stendo velo pietoso su suoi giudizi morali”

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 gennaio 2022) “Per fare mercato bisogna rientrare in precisi indici di liquidità. Un conto è allarmarsi per il debito, un altro è dire che uno vince perché ha. Eunsuichedà della classe dirigente“. Così Gabriele, intervistato dal Corriere dello Sport,alle accuse di Rocco, che dalle colonne del Financial Times aveva attaccato Juventus e Inter, sostenendo che avessero vinto facendo leva irresponsabilmente sulla leva del debito. Il presidente della Figc ha poi aggiunto: “Dopodiché dobbiamo mettere il sistema in sicurezza. Le norme da noi già varate riducono il margine di investimento a debito, vincolandolo sui ricavi. Le renderemo ancora più stringenti. ...