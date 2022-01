Gravina: «Il Covid non intaccherà più il campionato. Mancini via senza Mondiale? Valuteremo…» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il presidente della FIGC Gravina ha parlato dell’uscita dalla pandemia del calcio italiano e della Nazionale di Mancini Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in una lunga intervista al Corriere dello Sport ha parlato di vari argomenti: dall’uscita dalla pandemia del calcio italiano, alle plusvalenze, fino al rischio di non andare al Mondiale della Nazionale. USCITA DALLA CRISI – «Una montagna che iniziamo a scalare. Il protocollo sanitario è una vittoria. La soglia del 35 per cento di contagiati ci pone al riparo da divieti difformi delle singole Asl. Non accadrà più che si giochi con undici positivi e si resti bloccati per tre. È una garanzia che il virus non intaccherà d’ora in poi la regolarità della competizione». CAPIENZA STADI – «La garanzia è il dialogo istituzionale. Il limite dei ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il presidente della FIGCha parlato dell’uscita dalla pandemia del calcio italiano e della Nazionale diGabriele, presidente della FIGC, in una lunga intervista al Corriere dello Sport ha parlato di vari argomenti: dall’uscita dalla pandemia del calcio italiano, alle plusvalenze, fino al rischio di non andare aldella Nazionale. USCITA DALLA CRISI – «Una montagna che iniziamo a scalare. Il protocollo sanitario è una vittoria. La soglia del 35 per cento di contagiati ci pone al riparo da divieti difformi delle singole Asl. Non accadrà più che si giochi con undici positivi e si resti bloccati per tre. È una garanzia che il virus nond’ora in poi la regolarità della competizione». CAPIENZA STADI – «La garanzia è il dialogo istituzionale. Il limite dei ...

