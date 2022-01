Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan su Delia Duran “Ha cambiato idea su Alex Belli, adesso basta” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip 6 Miriana Trevisan si è allontanata da Delia Duran che in poche ore ha cambiato idea su Alex Belli. Delia Duran ha affermato di essere ancora innamorata di Alex Belli spiazzando completamente Miriana Trevisan ed altri coinquilini del Grande Fratello Vip 6. L'ex volto di non è la Rai ha confessato a Nathaly Caldonazzo di non capire il comportamento della modella venezuelana e di aver deciso di fare un passo indietro, evitando di darle consigli. Miriana è rimasta colpita da alcune affermazioni di Delia. Due giorni fa la storia tra ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 gennaio 2022) AlVip 6si è allontanata dache in poche ore hasuha affermato di essere ancora innamorata dispiazzando completamenteed altri coinquilini delVip 6. L'ex volto di non è la Rai ha confessato a Nathaly Caldonazzo di non capire il comportamento della modella venezuelana e di aver deciso di fare un passo indietro, evitando di darle consigli.è rimasta colpita da alcune affermazioni di. Due giorni fa la storia tra ...

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - Serafyna73 : RT @AlessandroFolio: Ed ecco a voi l’#ascienza, impersonificata dal grande scienziato Cecchi Paone, qui fotografato nel suo studio del Gran… - Elisabe54670791 : RT @AlessandroFolio: Ed ecco a voi l’#ascienza, impersonificata dal grande scienziato Cecchi Paone, qui fotografato nel suo studio del Gran… - Rossana86448038 : RT @IBianconiglio: @AStramezzi Bacco, un idiota utilizzato dal sistema, non fa altro che allontanare ancora di più le persone intelligenti.… -