Governo: domani Consiglio dei ministri alle 11.15 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - È in programma domani alle 11.15 il Consiglio dei ministri, chiamato ad esaminare il provvedimento per far fronte al rincaro delle bollette e il dl Sostegni. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - È in programma11.15 ildei, chiamato ad esaminare il provvedimento per far fronte al rincaro delle bollette e il dl Sostegni.

Advertising

fattoquotidiano : Covid: 380 morti, gli errori del governo - lorepregliasco : In arrivo domani dati molto interessanti su Quirinale, Draghi, governo - ivanscalfarotto : Domani sarò a Foggia con la Ministra Lamorgese per manifestare la massima vicinanza del Governo alla città e alla s… - EPICURO39417589 : RT @PatriotaIl: Da domani entra in vigore il super green pass..sarà la botta finale all'economia già al disastro! Al governo non interessa… - infoitinterno : Governo: verso Cdm domani alle 11.15 -