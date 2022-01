Gosens-Newcastle, l’opinione dei tifosi dell’Atalanta sulla cessione (Di giovedì 20 gennaio 2022) Robin Gosens è al centro di un possibile trasferimento al Newcastle. Colui che l’anno scorso è stato nominato il miglior giocatore tedesco (al di fuori della Bundesliga) è pronto a chiudere il suo ciclo all’Atalanta, per aprirne un altro in Inghilterra. Mettendo da parte quella che sarà l’evoluzione della trattativa, ecco l’opinione dei tifosi nerazzurri L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gasperini ha vinto su tutta la linea con il Papu Atalanta-Lazio, le probabili formazioni Ecco il dopo-Romero: Demiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta. I dettagli La carica di Rafael Toloi: “Orgoglioso di aver vinto ad Euro 2020. Atalanta, puoi fare una grande stagione” Zapata è sempre più vicino all’Inter: ora c’è da ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Robinè al centro di un possibile trasferimento al. Colui che l’anno scorso è stato nominato il miglior giocatore tedesco (al di fuori della Bundesliga) è pronto a chiudere il suo ciclo all’Atalanta, per aprirne un altro in Inghilterra. Mettendo da parte quella che sarà l’evoluzione della trattativa, eccodeinerazzurri L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gasperini ha vinto su tutta la linea con il Papu Atalanta-Lazio, le probabili formazioni Ecco il dopo-Romero: Demiral è un nuovo giocatore. I dettagli La carica di Rafael Toloi: “Orgoglioso di aver vinto ad Euro 2020. Atalanta, puoi fare una grande stagione” Zapata è sempre più vicino all’Inter: ora c’è da ...

