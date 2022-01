Gli Usa in campo, Biden tira la volata a Supermario. L’atlantismo di Draghi è una garanzia per Washington. Il New York Times definisce il premier come un titano della politica europea (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il New York Times continua a spingere su Mario Draghi nella corsa al Colle. E, viceversa, a bocciare senza mezzi termini la possibilità della candidatura del leader di Forza Italia. Silvio Berlusconi “si sta dando da fare per conquistare il Quirinale nella speranza che l’incarico di presidente della Repubblica, abitualmente fondato sull’autorità morale, lavi via decenni di macchie e riscriva la sua eredità”, scrive il corrispondente da Roma del New York Times. “Il miliardario ex primo ministro sta lavorando sodo per persuadere i parlamentari a votarlo la prossima settimana”, si sostiene. Nell’articolo si mettono quindi in evidenza le differenze con una figura come Sergio Mattarella, attuale presidente della Repubblica, definito “un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Newcontinua a spingere su Marionella corsa al Colle. E, viceversa, a bocciare senza mezzi termini la possibilitàcandidatura del leader di Forza Italia. Silvio Berlusconi “si sta dando da fare per conquistare il Quirinale nella speranza che l’incarico di presidenteRepubblica, abitualmente fondato sull’autorità morale, lavi via decenni di macchie e riscriva la sua eredità”, scrive il corrispondente da Roma del New. “Il miliardario ex primo ministro sta lavorando sodo per persuadere i parlamentari a votarlo la prossima settimana”, si sostiene. Nell’articolo si mettono quindi in evidenza le differenze con una figuraSergio Mattarella, attuale presidenteRepubblica, definito “un ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli Usa Piazza Affari sopra la parità. Bene Telecom e IFIS Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: alle 11:00 inflazione eurozona, alle 13:30 verbali BCE. Negli USA alle 14:30 nuove richieste settimanali sussidi disoccupazione e indice Philadelphia Fed (...

Cina: 'evitare l'aumento dei dazi doganali è in linea con gli interessi fondamentali di Cina e Usa' ... secondo cui evitare l'aumento dei dazi doganali - in modo particolare nell'attuale contesto di crescita dell'inflazione " è favorevole alla Cina, agli Usa e al mondo poiché è in linea con gli ...

Gli Usa: “L'Italia di Silvio comica e disgraziata...” Il Fatto Quotidiano Nuove regole per gli odontotecnici, arriva il seminario promosso da Cna Grosseto: Un seminario formativo, articolato in tre incontri, per informare gli odontotecnici del Regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici su misura per uso odontoiatrico. Li organizza Cna Sno ...

Gli Usa finanziano l'Ucraina: "Putin scelga la pace" Mosca al momento ha rifiutato la proposta di una nuova serie di negoziati Nato per diminuire la tensione al confine con l'Ucraina, ma Washington è ancora fiduciosa sulla messa in atto di un processo d ...

