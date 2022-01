Giovani promesse: il difensore rumeno Radu Dragusin (Di giovedì 20 gennaio 2022) Continua la rubrica settimanale targata 11contro11 sulle Giovani promesse del calcio italiano e non solo. Oggi rimaniamo in Serie A, e dopo aver parlato di Nicolò Fagioli, proviamo ad analizzare un altro giovane difensore di proprietà della Juventus, e attualmente in forza alla Sampdoria: Radu Dragusin. Giovani promesse: la storia di Radu Dragusin Nato a Bucarest il 3 febbraio 2002, inizia ad entrare nel mondo del calcio giocando nei settori Giovanili dello Sportul Studentesc e del Regal Bucaresti prima di passare alla Juventus, nel 2018. La Vecchia Signora acquista il suo cartellino per una cifra attorno ai 260.000 euro, e lo aggrega all’under 17, vista la sua Giovanissima età. Il centrale ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Continua la rubrica settimanale targata 11contro11 sulledel calcio italiano e non solo. Oggi rimaniamo in Serie A, e dopo aver parlato di Nicolò Fagioli, proviamo ad analizzare un altro giovanedi proprietà della Juventus, e attualmente in forza alla Sampdoria:: la storia diNato a Bucarest il 3 febbraio 2002, inizia ad entrare nel mondo del calcio giocando nei settorili dello Sportul Studentesc e del Regal Bucaresti prima di passare alla Juventus, nel 2018. La Vecchia Signora acquista il suo cartellino per una cifra attorno ai 260.000 euro, e lo aggrega all’under 17, vista la suassima età. Il centrale ...

Advertising

11contro11 : Giovani promesse: il difensore rumeno Radu Dragusin #Juventus #JuventusU23 #Sampdoria #Focus #SerieA #11contro11 - AndreaBricchi77 : Sempre con i musicisti, dai mostri sacri alle giovani promesse. Io nella musica sogno e dimentico i problemi. - ClaraPorta4 : RT @__pierpbusio__: Un'esperienza per crescere A fine della stagione 2006/07, la Juventus torna in Serie A dopo un anno di assenza. Il clu… - Juv3girl38 : RT @__pierpbusio__: Un'esperienza per crescere A fine della stagione 2006/07, la Juventus torna in Serie A dopo un anno di assenza. Il clu… - __pierpbusio__ : Un'esperienza per crescere A fine della stagione 2006/07, la Juventus torna in Serie A dopo un anno di assenza. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovani promesse Come stiamo nuocendo ai nostri figli creando una cultura narcisistica ... l'empatia è fondamentale per ottenere risultati positivi, sia per i giovani che per le persone di ... L'aumento del narcisismo Nonostante le grandi promesse dell'empatia, il libro sottolinea le notizie ...

Quirinale, Bellanova (IV): 'Il mercato di Berlusconi per cercare voti è un'operazione scellerata' Allertarle con lusinghe e promesse di ogni tipo per un potente come lui può essere un gioco da ... con una consapevolezza: è necessario fare crescere nuove classi dirigenti, giovani, competenti, capaci,...

Calcio, 40 giovani da seguire nel 2022 - prima parte | L'Ultimo Uomo L'Ultimo Uomo Tennistavolo, emergono le giovani promesse perginesi > Domenica scorsa si è svolto a Trento, nel Palazzetto «Alla Vela», il 3° appuntamento della Coppa Giovanile Trentino: 2ª giornata della manifestazione, riservata agli under 11, under 13 e under 15, i ...

Pedditzi settima nella dieci chilometri di marcia Ai campionati italiani di Pescara la marciatrice quindicenne dell’Atletica Maracalagonis ha disputato una grande gara, chiudendo in 55 minuti e 26 secondi ...

... l'empatia è fondamentale per ottenere risultati positivi, sia per iche per le persone di ... L'aumento del narcisismo Nonostante le grandidell'empatia, il libro sottolinea le notizie ...Allertarle con lusinghe edi ogni tipo per un potente come lui può essere un gioco da ... con una consapevolezza: è necessario fare crescere nuove classi dirigenti,, competenti, capaci,...> Domenica scorsa si è svolto a Trento, nel Palazzetto «Alla Vela», il 3° appuntamento della Coppa Giovanile Trentino: 2ª giornata della manifestazione, riservata agli under 11, under 13 e under 15, i ...Ai campionati italiani di Pescara la marciatrice quindicenne dell’Atletica Maracalagonis ha disputato una grande gara, chiudendo in 55 minuti e 26 secondi ...