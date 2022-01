Giorni della Merla 2022: quando sono, perchè si chiamano così e previsioni meteo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Stanno per arrivare i “Giorni della Merla“, quelli che, secondo la tradizione, sono i Giorni più freddi dell’anno. Ma quali sono queste gelide giornate che il detto popolare vuole come quelli con le temperature più basse? Ed è davvero così? Da cosa deriva questa credenza e perché questo nome? Ecco queste e altre curiosità. Ma sappiate anche che ai Giorni della Merla, che tradizionalmente cadono gli ultimi 3 Giorni di gennaio, anche se per qualcuno sono invece gli ultimi due Giorni di gennaio e il primo giorno di febbraio, già da questo weekend le temperature subiranno un brusco calo, facendoci arrivare alla fine del mese con temperature al di sotto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Stanno per arrivare i ““, quelli che, secondo la tradizione,più freddi dell’anno. Ma qualiqueste gelide giornate che il detto popolare vuole come quelli con le temperature più basse? Ed è davvero? Da cosa deriva questa credenza e perché questo nome? Ecco queste e altre curiosità. Ma sappiate anche che ai, che tradizionalmente cadono gli ultimi 3di gennaio, anche se per qualcunoinvece gli ultimi duedi gennaio e il primo giorno di febbraio, già da questo weekend le temperature subiranno un brusco calo, facendoci arrivare alla fine del mese con temperature al di sotto ...

