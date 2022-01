Giornalisti | morto Sergio Lepri Aveva 102 anni Fiorentino | era stato direttore dell’Ansa

(Di giovedì 20 gennaio 2022), giornalista e storicodell'Ansa dal 1962 al 1990, èa 102. Era nato a Firenze nel 1919, dove si era laureato in filosofia nel 1940 con una tesi era sull'estetica di Benedetto Croce. Quella diè stata una lunga vita dedicata al giornalismo, cui lascia anche una eredità tangibile fatta di manuali per la professione, di cui l'ultimo e' del 2011, 'News, manuale di linguaggio e di stile per l'informazione scritta e parlata' (Rizzoli L'articolo proviene da Firenze Post.

Sergio Lepri, storico direttore dell'ANSA per quasi un trentennio, dal 1962 al 1990. Aveva 102 ...nella storia dell'informazione in Italia e di punto di riferimento per generazioni di'.Sergio Lepri: il più longevo direttore dell'Ansa aveva 102 anni. Nato a Firenze, aveva fatto ... Sui suoi manuali si sono formate generazioni diSergio Lepri è morto: il più longevo direttore dell'Ansa aveva 102 anni. Nato a Firenze, aveva fatto la guerra quale ...Sergio Lepri, giornalista e storico direttore dell'Ansa dal 1962 al 1990, è morto a 102 anni. Era nato a Firenze nel 1919, dove si era laureato in filosofia nel 1940 con una tesi era sull'estetica di ...