Giordano: “Mertens può lasciare Napoli, rischio concreto” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dries Mertens può lasciare Napoli a fine stagione, lo dice Antonio Giordano. Il contratto del belga scade a giugno del 2022. Mertens ha ammesso di voler restare a Napoli a qualsiasi costo, anche abbassandosi l’ingaggio. Ma questo potrebbe non bastare. Ecco quanto detto da Antonio Giordano del Corriere dello Sport a Radio Marte: “Mertens via? Il rischio che finisca così è concreto. La mia preoccupazione ieri era quella di riuscire a trasferire sulla carte le esperienze e le espressioni di un ragazzo che non vuole bluffare. Lui è stato il manifesto dell’assoluta sincerità. Non deve fare altro per conquistare nessuno, la città gli ha regalato una forma di empatia che è scattata subito e viceversa. Mi appaga esserci ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 gennaio 2022) Driespuòa fine stagione, lo dice Antonio. Il contratto del belga scade a giugno del 2022.ha ammesso di voler restare aa qualsiasi costo, anche abbassandosi l’ingaggio. Ma questo potrebbe non bastare. Ecco quanto detto da Antoniodel Corriere dello Sport a Radio Marte: “via? Ilche finisca così è. La mia preoccupazione ieri era quella di riuscire a trasferire sulla carte le esperienze e le espressioni di un ragazzo che non vuole bluffare. Lui è stato il manifesto dell’assoluta sincerità. Non deve fare altro per conquistare nessuno, la città gli ha regalato una forma di empatia che è scattata subito e viceversa. Mi appaga esserci ...

