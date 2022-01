Gianmaria e Federica fanno l’amore al Grande Fratello Vip? Il video bollente sotto le coperte (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ieri sera Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme hanno cenato nella Love Boat e si sono coccolati per alcune ore. Dopo una sauna bollente, la coppia del Grande Fratello Vip si è ritagliata un po’ d’intimità sotto le coperte. Gianmaria e Federica fanno l’amore al Grande Fratello Vip? Dai movimenti (difficilmente equivocabili) pare che Gianmaria e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ieri seraAntinolfi eCalemme hanno cenato nella Love Boat e si sono coccolati per alcune ore. Dopo una sauna, la coppia delsi è ritagliata un po’ d’intimitàleal? Dai movimenti (difficilmente equivocabili) pare chee... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

alessia08435159 : RT @FedericaInnoce9: Mi sono ricreduta in Alessandro.. Adesso se Gianmaria e Federica rimarranno nella casa ne vedremo delle belle perche'… - MinoEbasta86 : Consigliatemi una canzone per fare fancam per i #gianfede #Gianmaria #federica #gfvip - francofolinora1 : RT @FedericaFricano: Spaesata, spaventata e imbarazzata l'hai presa per mano con la dolcezza che solo i grandi uomini sanno avere, e ce l'h… - xjsekhmet : RT @Iperborea_: Manila che commenta Gianmaria e Federica cercando di fare insinuazioni e mettere zizzania, dicendo anche di non aver visto… - xjsekhmet : RT @ghostface_twitt: Il modo con cui in silenzio Federica e Gianmaria prendono la scena sopra l'altra coppia #GFvip -