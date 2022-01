Gianmarco Saurino | Lorenzo Lazzarini DOC | età | Instagram | wikipedia | fidanzata e perché ha lasciato la serie

Advertising

Lucaargentero : ‘DOC – Nelle tue mani 2’, il diario di Gianmarco Saurino (e tutto su QUEL colpo di scena) | Rolling Stone Italia… - Corriere : «Doc», Gianmarco Saurino è il primo medico a morire di Covid in una serie tv - vitaindiretta : Questa sera su @RaiUno torna @DocNelleTueMani. Ne parliamo con Gianmarco Saurino - #LaVitaInDiretta… - lebimbedidoc : RT @AlbertoFuschi: È tutta la vita che ti cerco….e finalmente ti ho trovata ?? che scena Matilde Gioli e Gianmarco Saurino #GianmarcoSaurin… - MrsRossi99 : RT @AlbertoFuschi: È tutta la vita che ti cerco….e finalmente ti ho trovata ?? che scena Matilde Gioli e Gianmarco Saurino #GianmarcoSaurin… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmarco Saurino

OptiMagazine

e la morte di Lorenzo Lazzarin per Covid in Doc Nelle tue mani 2/ Ma tornerà... Alice Arcuri non ha chiesto consigli in famiglia su come interpretare un medico, in questo caso ...'L'addio a 'Doc Nelle tue mani' una svolta di carriera che avevo bisogno' Doc " Nelle tue mani è una delle serie Rai più amate dal pubblico. Durante la prima puntata della serie ...Scopriamo i retroscena della morte dell'amato dottor Lorenzo Lazzarini di Doc - Nelle tue mani e le curiosità sull'attore Gianmarco Saurino!Anche Marco Rossetti prenderà parte alla punta odierna, giovedì 20 gennaio , di Oggi è un altro giorno , il salotto ...