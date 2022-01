GFVip, Lulù a Manuel: ‘appoggiati a me’. La scena toccante ripresa dalle telecamere (Di giovedì 20 gennaio 2022) La storia tra Lulù e Manuel appare ormai davvero limpida e senza nubi all’orizzonte. La princess è convinta che la loro storia continuerà anche fuori dalla casa del Grande Fratello: su questo non ha dubbi e si comporta di conseguenza. LEGGI ANCHE: — GF Vip: il commento velenoso di Manuel Bortuzzo su Sophie Codegoni Così come non ha dubbi su un futuro condiviso e addirittura sul matrimonio. Speranze e grandi progetti a parte, ora i due piccioncini sono ancora dentro la casa e pensano a viversi quella che è diventata la loro quotidianità, anche se temporanea. Il gesto premuroso di Lulù nei confronti di Manuel https://twitter.com/LetiziaDiquatt3/status/1483981645678063619https://twitter.com/voglioilnulla/status/1483945397777309697https://twitter.com/alepontecorvo/status/1483945274049454086Una ... Leggi su funweek (Di giovedì 20 gennaio 2022) La storia traappare ormai davvero limpida e senza nubi all’orizzonte. La princess è convinta che la loro storia continuerà anche fuori dalla casa del Grande Fratello: su questo non ha dubbi e si comporta di conseguenza. LEGGI ANCHE: — GF Vip: il commento velenoso diBortuzzo su Sophie Codegoni Così come non ha dubbi su un futuro condiviso e addirittura sul matrimonio. Speranze e grandi progetti a parte, ora i due piccioncini sono ancora dentro la casa e pensano a viversi quella che è diventata la loro quotidianità, anche se temporanea. Il gesto premuroso dinei confronti dihttps://twitter.com/LetiziaDiquatt3/status/1483981645678063619https://twitter.com/voglioilnulla/status/1483945397777309697https://twitter.com/alepontecorvo/status/1483945274049454086Una ...

