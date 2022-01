GfVip, Delia Duran scarica Alex Belli in diretta: “Basta, mi sono rotta…” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Delia Duran, neo entrata nella casa del Grande Fratello, ha scaricato suo marito a seguito di un evento che le ha fatto perdere la pazienza Doccia gelata per l’ex volto di “CentoVetrine”, il quale è stato lasciato da sua moglie in diretta televisiva. I due si sono dati praticamente il cambio all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dato che dopo l’uscita di Alex è subentrata Delia. Il percorso di Belli è stato accompagnato da grandi polemiche. Delia Duran (Instagram)Egli, infatti, si è reso protagonista di un flirt prolungato con Soleil Sorge, altra concorrente della sesta edizione del reality show targato Mediaset. L’influencer statunitense e l’attore hanno negato a più riprese l’esistenza di ... Leggi su topicnews (Di giovedì 20 gennaio 2022), neo entrata nella casa del Grande Fratello, hato suo marito a seguito di un evento che le ha fatto perdere la pazienza Doccia gelata per l’ex volto di “CentoVetrine”, il quale è stato lasciato da sua moglie intelevisiva. I due sidati praticamente il cambio all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dato che dopo l’uscita diè subentrata. Il percorso diè stato accompagnato da grandi polemiche.(Instagram)Egli, infatti, si è reso protagonista di un flirt prolungato con Soleil Sorge, altra concorrente della sesta edizione del reality show targato Mediaset. L’influencer statunitense e l’attore hanno negato a più riprese l’esistenza di ...

