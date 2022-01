GFVip, concorrenti annoiati durante la diretta: la gaffe di Katia Ricciarelli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Grande Fratello Vip di quest’anno si concluderà a Marzo 2022 ma i vipponi sembrerebbero essere molto annoiati. L’ingresso di Delia Duran avrebbe dovuto scuotere gli animi ma la verità è che ha scosso solo quelli di Soleil Sorgé, non degli altri. Infatti, durante la diretta della scorsa settimana Katia Ricciarelli ha fatto una gaffe L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Grande Fratello Vip di quest’anno si concluderà a Marzo 2022 ma i vipponi sembrerebbero essere molto. L’ingresso di Delia Duran avrebbe dovuto scuotere gli animi ma la verità è che ha scosso solo quelli di Soleil Sorgé, non degli altri. Infatti,ladella scorsa settimanaha fatto unaL'articolo

Advertising

Elbarunetto : RT @koala_moonlight: comunque il grande fratello imbarazzante che pubblica sul sito il video del compleanno della mamma di soledad e non il… - rory_zack : Orso Baloo dice cose alla cazzo di cane e viene ritenuto a turno dai sostenitori dei vari concorrenti grande spilla… - AnnaM23189 : RT @king_del_trash: Notare come Nathaly vada da Soleil a farle il terzo grado su molti concorrenti e lei non si faccia problemi a dire la S… - Matt80800 : RT @king_del_trash: Notare come Nathaly vada da Soleil a farle il terzo grado su molti concorrenti e lei non si faccia problemi a dire la S… - PatriziaDG74 : RT @king_del_trash: Notare come Nathaly vada da Soleil a farle il terzo grado su molti concorrenti e lei non si faccia problemi a dire la S… -