GF Vip: urla fuori dalla casa per Soleil. E la regia censura (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non c'è giorno che non si parli di Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli al Grande Fratello Vip. Dopo che un aereo ha sorvolato la casa con una frase rivolta all'attore e a Soleil, la moglie Delia ha deciso di lasciarlo definitivamente, salvo poi ritrattare nelle scorse ore. Ieri sera è avvenuto poi un episodio che sta facendo molto discutere. Improvvisamente dall'esterno della casa si sono sentite delle urla rivolte a Soleil. Si trattava di una fan che voleva mettere in guardia l'influencer dal teatrino messo in scena dalla coppia Beli - Duran. «Soleil, non devi credere ad Alex Belli, è proprio lui che sta a fa il teatro, è bugiardo. Lui e Delia sono d'accordo, c'è un biglietto dentro la cucina. L'ha lasciato dentro ai piatti neri. In cucina c'è un ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non c'è giorno che non si parli di Delia Duran,Sorge e Alex Belli al Grande Fratello Vip. Dopo che un aereo ha sorvolato lacon una frase rivolta all'attore e a, la moglie Delia ha deciso di lasciarlo definitivamente, salvo poi ritrattare nelle scorse ore. Ieri sera è avvenuto poi un episodio che sta facendo molto discutere. Improvvisamente dall'esterno dellasi sono sentite dellerivolte a. Si trattava di una fan che voleva mettere in guardia l'influencer dal teatrino messo in scenacoppia Beli - Duran. «, non devi credere ad Alex Belli, è proprio lui che sta a fa il teatro, è bugiardo. Lui e Delia sono d'accordo, c'è un biglietto dentro la cucina. L'ha lasciato dentro ai piatti neri. In cucina c'è un ...

