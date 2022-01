GF Vip, Sophie stringe con Soleil. Lulù si infuria: «Fai l’amicona di una che odia me e le mie sorelle. Non le leccherò il cul0 come gli altri che c’hanno paura» – Video (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lulù - US Endemol Shine Da giorni, nella casa del Grande Fratello Vip, non si fa altro che parlare di Soleil Sorge. Complice l’entrata di Delia Duran e la rottura con Manila Nazzaro che ne è conseguita, ogni passo dell’italo-americana viene seguito e osservato dai suoi coinquilini. Non a caso, nelle scorse ore, Lulù Selassié si è scagliata contro Sophie Codegoni, criticando la vicinanza “risorta” con la Sorge. “Fai l’amicona con questa. State insieme, ci ridi, vi prestate i vestiti, vai nella sua stanza. Guarda che io vedo tutto. (…) Ci rimango molto male, perché è una persona che a me e alle mie sorelle ci odia, lo so” ha sbottato Lulù, in zona trucco, con Sophie, specificandole che non avrebbe più dovuto rivolgere la parola a ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 20 gennaio 2022)- US Endemol Shine Da giorni, nella casa del Grande Fratello Vip, non si fa altro che parlare diSorge. Complice l’entrata di Delia Duran e la rottura con Manila Nazzaro che ne è conseguita, ogni passo dell’italo-americana viene seguito e osservato dai suoi coinquilini. Non a caso, nelle scorse ore,Selassié si è scagliata controCodegoni, criticando la vicinanza “risorta” con la Sorge. “Faicon questa. State insieme, ci ridi, vi prestate i vestiti, vai nella sua stanza. Guarda che io vedo tutto. (…) Ci rimango molto male, perché è una persona che a me e alle mieci, lo so” ha sbottato, in zona trucco, con, specificandole che non avrebbe più dovuto rivolgere la parola a ...

