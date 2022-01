GF Vip | Carmen Russo attacca | “Mai avuto paura di lei”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Nuovo chiarimento dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip 6., infatti, ha rivelato di non averdella rivale: le sue parole.torna protagonista dopo l’eliminazione dal GF Vip 6. Infatti l’ex ballerina ha detto di non averedella rivale all’interno della casa: parole al veleno dopo l’uscita dalla Casa di Cinecittà. La concorrente durante la sua esperienza all’interno della Casa (Via Screenshot)L’ultima concorrente ad uscire dalla casa del GF Vip 6 è stata, che ha abbandonato il reality non senza polemiche. Infatti dopo l’esperienza all’interno della trasmissione, l’ex ballerina ha voluto fare chiarezza su quanto successo all’interno del programma. In queste ore, infatti, è stata ospite a ...

Advertising

BITCHYFit : Carmen Russo, il segreto che le ha tenuto Enzo Paolo: “L’avessi saputo sarei uscita dal GF Vip” - gossipblogit : Carmen Russo, il segreto di Enzo Paolo Turchi: “Sarei uscita dal GF Vip” - IncontriClub : Carmen Russo, il segreto di Enzo Paolo Turchi: “Sarei uscita dal GF Vip” - zazoomblog : Grande Fratello Vip Carmen Russo influenzata da Katia Ricciarelli? Non lho mai temuta - #Grande #Fratello #Carmen… - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Carmen Russo non ha apprezzato l’intervento della mamma di Sophie #carmen #russo #apprezzato #lintervento… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Carmen

Leggi anche - >>> Oggi la vediamo al GF, ma ricordate com'eraRusso ai tempi di Drive In? Per ben 4 mesi la ballerina genovese è stata una vera protagonista di questa sesta edizione del programma di Canale 5 e vederla andar via è ...Durante una delle ultime puntate del Grande Fratello2021 in cuiRusso era ancora una concorrente del reality lei e suo marito Enzo Paolo Turchi sono stati al centro di un mistero su alcune presunte chiamate a Nathaly Caldonazzo e per placare ...Carmen Russo ha spiegato che se avesse saputo che il marito Enzo Paolo Turchi aveva preso il Covid durante le Feste di Natale sarebbe subito uscita dalla Casa del ‘Grande Fratello Vip’ per correre da ...A Casa Chi Carmen Russo ha parlato di ciò che il marito Enzo Paolo le ha tenuto nascosto durante la sua permanenza al GF Vip.