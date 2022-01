GF Vip | Basciano sente la mancanza di Jessica | scintille con Sophie

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Non solo Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge: nella Casa del GF Vip 6 in questi giorni c’è un altro triangolo che tiene banco ed è quello che vede coinvolti AlessandroCodegoni eSelassié. Se le due ragazze quasi non si parlano più dopo che la mamma dell’ex tronista di Uomini e Donne è entrata accusando la principessa etiope (che, lo ricordiamo, era grande amica della figli) di provarci con il fidanzato di lei, Alessandroha deciso di evitare il più possibile non solo l’ex amica ma anche il bel. E a sorpresa il ragazzo non riesce a farsi andare giù l’indifferenza della principessa; al contrario, ha lasciato chiaramente intendere che lei gli manca. Come la prenderàquando lo saprà? Dello stesso argomento ...