GF Vip | Alex Belli | urla fuori dalla casa per Soleil Quel messaggio che la produzione censura

Leggi su funweek

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Sta facendo discutere quanto successo ieri al GF Vip, quando si sono sentite alcuneperriguardantie il suo bigliettino per Delia Duran. Ma cosa sarà successo stavolta? LEGGI ANCHE:– GF VIP, ‘Delia togli l’anello die dallo a’: la provocazione in piena nottedel GF Vip perriguardo ade a Delia Duran: i fan mettono in allarme la Sorge. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyLeper ...