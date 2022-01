Gf Vip, Alessia Macari neo mamma: “Il giorno prima di partorire sono risultata positiva al Covid” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Alessia Macari è diventata mamma da una settimana, e solo due giorni fa ha voluto condividere il lieto evento con i suoi follower. Il motivo? La ciociara di Avanti Un Altro è stata costretta ad assentarsi dai social per il periodo difficile che stanno attraversando lei e il suo compagno Oliver Kragl. La Macari infatti è felicemente legata al calciatore da quattro anni. La loro intesa li ha portati a desiderare un futuro insieme, ma soprattutto una famiglia. Il loro sogno si è pian piano realizzato: la nuova arrivata si chiama Neveah ed è venuta al mondo il 14 gennaio 2022. Nonostante la nascita del suo bebè sia stata una delle cose più belle della sua vita, Alessia non ha potuto negare il periodo difficile che ha dovuto attraversare, sentendosi di dover proteggere non solo sé stessa ma anche sua figlia ... Leggi su isaechia (Di giovedì 20 gennaio 2022)è diventatada una settimana, e solo due giorni fa ha voluto condividere il lieto evento con i suoi follower. Il motivo? La ciociara di Avanti Un Altro è stata costretta ad assentarsi dai social per il periodo difficile che stanno attraversando lei e il suo compagno Oliver Kragl. Lainfatti è felicemente legata al calciatore da quattro anni. La loro intesa li ha portati a desiderare un futuro insieme, ma soprattutto una famiglia. Il loro sogno si è pian piano realizzato: la nuova arrivata si chiama Neveah ed è venuta al mondo il 14 gennaio 2022. Nonostante la nascita del suo bebè sia stata una delle cose più belle della sua vita,non ha potuto negare il periodo difficile che ha dovuto attraversare, sentendosi di dover proteggere non solo sé stessa ma anche sua figlia ...

Advertising

Deliberatament1 : Avrei un gran gusto a vedere il pelato fuori!! - MondoTV241 : Alessia Marcuzzi vicina al ritorno in Mediaset, a lei la conduzione del prossimo GF Vip? #alessiamarcuzzi #leiene… - infoitcultura : Alessia Marcuzzi torna a Mediaset: 'progetti su Canale 5', GF Vip in arrivo? - blogtivvu : Alessia Marcuzzi torna a Mediaset dopo l’addio: “progetti su Canale 5”, GF Vip in arrivo? - peppesava : RT @Ragusanews: Alessia Macari del GF Vip è diventata mamma,polemiche sul nome della bimba -