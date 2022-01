Advertising

fanpage : È ancora aperta la vicenda che coinvolge Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran #GFvip - IncontriClub : GF Vip 6, Delia Duran si avvicina a Soleil Sorge: “Abbiamo sbagliato” - PausaCaff3 : Delia Duran, il retroscena sul GF Vip e Alex Belli “Mi hanno bloccato gli autori” - infoitcultura : Gf Vip 6: Miriana Trevisan cambia idea su Delia Duran dopo le confessioni della modella - infoitcultura : GF Vip, Delia Duran è rifatta? Quanto è cambiata la moglie di Alex Belli negli ultimi anni [FOTO] -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

Non è trascorsa nemmeno una settimana dal giorno dell'ingresso al Grande FratellodiDuran e le vicende sentimentale della modella venezuelana sono uno degli argomenti più caldi dentro e fuori la Casa. La Duran ha trascorso molto del tempo a confidarsi con i suoi nuovi ...Grande Fratello, Miriana Trevisan dubbiosa sul dietrofront diDuran: 'Ci stai prendendo in giro, se continui così non ti parlo più'Duran continua a far discutere da quando ha fatto il suo ingresso ...Delia Duran metterà davvero fine al suo 'matrimonio' con Alex Belli? Al GF Vip a quando pare ha già cambiato idea, la reazione di Miriana Trevisan.La modella rassicura Davide di aver sentito solo buone considerazioni sul suo conto, garantendogli che Alex conti davvero sulla loro amicizia e forte complicità artistica che li lega, ma Delia confess ...