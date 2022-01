Germania: indice prezzi produzione dicembre balza del 5% (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'indice dei prezzi alla produzione in Germania è balzato del 5% lo scorso mese di dicembre, contro un rialzo previsto dello 0,8%, come nel mese precedente. Un rialzo superiore alle stime anche su ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'deiallainto del 5% lo scorso mese di, contro un rialzo previsto dello 0,8%, come nel mese precedente. Un rialzo superiore alle stime anche su ...

Advertising

fisco24_info : Germania: indice prezzi produzione dicembre balza del 5%: Contro aumento stimato dello 0,8% come in novembre, +24%… - iconanews : Germania: indice prezzi produzione dicembre balza del 5% - ekonomia_it : Germania, indice Zew di gennaio: migliorano aspettative #datimacro #kbriefing - talismanogiada : @Andrea42735511 Grafico 15 minuti Indice DAX , Germania. - ForexBorse : Germania: a gennaio indice Zew sulle condizioni correnti è in calo di 10,2 punti -