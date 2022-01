Gela | chiuso reparto di terapia intensiva dell' ospedale | focolaio covid tra il personale

(Di giovedì 20 gennaio 2022) IldiVittorio Emanuele di in Sicilia è statoa causa di unche ha coinvolto ilsanitario . Tre medici su cinque, compreso il primario,...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il reparto di terapia intensiva Covid dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela è stato chiuso a causa di un focolaio… - rtl1025 : ?? Il reparto di terapia intensiva #Covid dell'ospedale Vittorio Emanuele di #Gela è stato chiuso a causa di un foco… - siciliafeed : Medici quasi tutti positivi: chiude terapia intensiva dell'ospedale, trasferiti tutti i pazienti ricoverati - I DET… - rotaruchristina : RT @rtl1025: ?? Il reparto di terapia intensiva #Covid dell'ospedale Vittorio Emanuele di #Gela è stato chiuso a causa di un focolaio tra il… - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Il reparto di terapia intensiva Covid dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela è stato chiuso a causa di un focolaio che h… -

Ultime Notizie dalla rete : Gela chiuso

Il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Vittorio Emanuele di in Sicilia è statoa causa di un focolaio che ha coinvolto il personale sanitario . Tre medici su cinque, compreso il primario, due infermieri e un operatore socio sanitario sono infatti risultati positivi e si ...Il reparto di terapia intensiva Covid dell'ospedale Vittorio Emanuele diè statoa causa di un focolaio che ha coinvolto il personale sanitario. Tre medici su cinque, compreso il primario, due infermieri e un operatore socio sanitario sono infatti risultati ...Ore 14.46 - Chiude reparto intensiva ospedale di Gela, pazienti a Caltanissetta. È stato chiuso il reparto di terapia intensiva Covid dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela per un focolaio scoppiato ...E' pronto, ed è già stato trasmesso all'amministrazione cittadina di Monreale, il progetto esecutivo per consolidare il muro di sostegno del belvedere della Villa comunale che, grazie a questo interve ...