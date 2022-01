Gazzetta: per il Napoli del dopo Insigne, Spalletti si affida a Elmas e Lozano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Con Insigne che ha già firmato con il Toronto, Luciano Spalletti prova nuove soluzioni per il Napoli del futuro. Una di queste l’ha messa in campo contro il Bologna, con Elmas e Lozano. Una scelta vincente, scrive la Gazzetta dello Sport. “Schierare contemporaneamente da esterni Lozano ed Elmas – senza dimenticare Politano – consente a Spalletti di poter invertire senza grandi problemi i due, e attaccare comunque l’area avversaria in maniera più efficace e penetrante. Entrambi hanno la capacità di venire incontro al portatore di palla per le triangolazioni, ma anche lo spunto per cercare la profondità, come dimostra il primo gol”. Lozano, che in teoria è un destro, può cavarsela anche di sinistro e le sue penetrazioni ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022) Conche ha già firmato con il Toronto, Lucianoprova nuove soluzioni per ildel futuro. Una di queste l’ha messa in campo contro il Bologna, con. Una scelta vincente, scrive ladello Sport. “Schierare contemporaneamente da esternied– senza dimenticare Politano – consente adi poter invertire senza grandi problemi i due, e attaccare comunque l’area avversaria in maniera più efficace e penetrante. Entrambi hanno la capacità di venire incontro al portatore di palla per le triangolazioni, ma anche lo spunto per cercare la profondità, come dimostra il primo gol”., che in teoria è un destro, può cavarsela anche di sinistro e le sue penetrazioni ...

Gazzetta_it : L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop #MilanSpezia - Gazzetta_it : Robinho: la Cassazione conferma la condanna a 9 anni per stupro - Gazzetta_it : Paura per Mino Raiola: operato d’urgenza al San Raffaele - napolista : Gazzetta: per il #Napoli del dopo Insigne, Spalletti si affida a #Elmas e #Lozano Il macedone è un pupillo dell’al… - sport_fanta : RT @GnocchiGene: Crisi al Genoa, Zangrillo:” Per non agitare i nostri tifosi, comunicheremo i risultati delle nostre partite soltanto una v… -