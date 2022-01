Gambia-Tunisia oggi, Coppa d’Africa 2022: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di giovedì 20 gennaio 2022) Alle ore 20.00 di questa sera Gambia e Tunisia scenderanno in campo al Limbe Stadium di Limbe (Camerun) per guadagnarsi il passaggio diretto agli ottavi di Coppa d’Africa. La terza giornata decreterà infatti chi tra il Mali (atteso da uno scontro “morbido” contro la Mauritania), gli “Scorpioni” e le “Aquile di Cartagine” si qualificherà per il turno successivo senza il brivido del ripescaggio. Ricordiamo che accedono al tabellone i primi due team dei sei raggruppamenti e le quattro migliori terze dei gironi. Chi vince oggi avrà dunque la certezza del posto tra le sedici squadre che si contenderanno il titolo, mentre il pareggio accontenterebbe solo la formazione allenata dal belga Tom Saintfiet: la classifica al momento vede il Gambia appaiato in testa con il Mali a 4 punti, i ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Alle ore 20.00 di questa serascenderanno in campo al Limbe Stadium di Limbe (Camerun) per guadagnarsi il passaggio diretto agli ottavi di. La terza giornata decreterà infatti chi tra il Mali (atteso da uno scontro “morbido” contro la Mauritania), gli “Scorpioni” e le “Aquile di Cartagine” si qualificherà per il turno successivo senza il brivido del ripescaggio. Ricordiamo che accedono al tabellone i primi due team dei sei raggruppamenti e le quattro migliori terze dei gironi. Chi vinceavrà dunque la certezza del posto tra le sedici squadre che si contenderanno il titolo, mentre il pareggio accontenterebbe solo la formazione allenata dal belga Tom Saintfiet: la classifica al momento vede ilappaiato in testa con il Mali a 4 punti, i ...

