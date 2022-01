Gambia-Tunisia, Coppa d’Africa: probabili formazioni e diretta TV (Di giovedì 20 gennaio 2022) Gambia-Tunisia è la gara del Gruppo F della Coppa delle Nazioni Africane 2022 che in serata dalle 20.00, sarà ospitata dallo Stadio della città di Limbe e che chiuderà la fase a gironi del raggruppamento. Entrambe le nazionali si giocano il passaggio del turno, in un incontro che si preannuncia incerto e combattuto. Così le probabili formazioni della gara odierna. Statistiche e curiosità di Gambia-Tunisia La nazionale Gambiana arriva alla sfida decisiva di questa sera con 4 punti in classifica, derivanti dal successo nella gara inaugurale con la Mauritania (1-0) e dal pareggio nella seconda giornata che ha caratterizzato il confronto con il Mali. Nell’1-1 finale, decisive le reti di Kone per la squadra maliana e di Barrow su rigore per il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022)è la gara del Gruppo F delladelle Nazioni Africane 2022 che in serata dalle 20.00, sarà ospitata dallo Stadio della città di Limbe e che chiuderà la fase a gironi del raggruppamento. Entrambe le nazionali si giocano il passaggio del turno, in un incontro che si preannuncia incerto e combattuto. Così ledella gara odierna. Statistiche e curiosità diLa nazionalena arriva alla sfida decisiva di questa sera con 4 punti in classifica, derivanti dal successo nella gara inaugurale con la Mauritania (1-0) e dal pareggio nella seconda giornata che ha caratterizzato il confronto con il Mali. Nell’1-1 finale, decisive le reti di Kone per la squadra maliana e di Barrow su rigore per il ...

