Futsal, Europei: questa sera Italia - Finlandia in diretta tv (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ancora un’ultima notte da passare, poi l’Italia esordirà a Euro 2022 contro la Finlandia. Arrivati a Groningen lunedì, gli Azzurri scalpitano per scendere in campo. Contro la selezione allenata da una vecchia conoscenza del... Leggi su today (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ancora un’ultima notte da passare, poi l’esordirà a Euro 2022 contro la. Arrivati a Groningen lunedì, gli Azzurri scalpitano per scendere in campo. Contro la selezione allenata da una vecchia conoscenza del...

Advertising

ICaleidoscopio : Futsal, ai Campionati Europei di Groningen c’è anche un atleta dell’ - DivCalcio5 : RT @AiaVarese: Al via gli #Europei di #Futsal, in Olanda. In bocca al lupo agli @Azzurri di mister @CoachBellarte e agli arbitri italiani C… - CoachBellarte : RT @AiaVarese: Al via gli #Europei di #Futsal, in Olanda. In bocca al lupo agli @Azzurri di mister @CoachBellarte e agli arbitri italiani C… - AndreaTronzano : Iniziano gli europei di @UEFAFutsal: tifiamo #Italia. Abbiamo vinto nel 2014. #Futsal ha buone radici in #Piemonte… - AiaVarese : Al via gli #Europei di #Futsal, in Olanda. In bocca al lupo agli @Azzurri di mister @CoachBellarte e agli arbitri i… -