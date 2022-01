Frida Kahlo – Il Caos Dentro: ultimo weekend per la mostra a Palazzo Fondi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Frida Kahlo – Il Caos Dentro: domenica 23 gennaio l’ultimo giorno per l’esposizione multimediale dedicata alla pittrice e artista messicana (già visitata da oltre 60mila persone). Sessantamila visitatori in meno di cinque mesi, questi ad oggi i sorprendenti numeri della mostra napoletana su Frida Kahlo. L’esposizione multimediale dedicata alla vita e all’arte della grande pittrice Leggi su 2anews (Di giovedì 20 gennaio 2022)– Il: domenica 23 gennaio l’giorno per l’esposizione multimediale dedicata alla pittrice e artista messicana (già visitata da oltre 60mila persone). Sessantamila visitatori in meno di cinque mesi, questi ad oggi i sorprendenti numeri dellanapoletana su. L’esposizione multimediale dedicata alla vita e all’arte della grande pittrice

