Francia, record di casi dopo il riconteggio: lunedì sono stati 525.527. Ma il governo vara il calendario per la revoca delle restrizioni (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nuovo record di contagi giornalieri registrato in Francia. dopo l’attualizzazione a tre giorni del dato di lunedì 17 gennaio, le nuove diagnosi di Covid in 24 ore hanno raggiunto la quota record di 525.527, oltre 60mila in più del precedente record datato martedì 18 gennaio (464.769). La media dei casi nell’ultima settimana sale così a 320mila al giorno circa. Gli ospedalizzati per Covid a giovedì 20 gennaio, invece, sono 27.931, 701 in più in 24 ore, di cui 3.842 nei reparti di terapia intensiva (-10 rispetto a mercoledì). I nuovi decessi sono stati 245, mentre il tasso d’incidenza sale a 3.244 casi ogni 100mila abitanti (contro i 3.101 del giorno precedente). Proprio oggi il primo ministro Jean ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nuovodi contagi giornalieri registrato inl’attualizzazione a tre giorni del dato di17 gennaio, le nuove diagnosi di Covid in 24 ore hanno raggiunto la quotadi 525.527, oltre 60mila in più del precedentedatato martedì 18 gennaio (464.769). La media deinell’ultima settimana sale così a 320mila al giorno circa. Gli ospedalizzati per Covid a giovedì 20 gennaio, invece,27.931, 701 in più in 24 ore, di cui 3.842 nei reparti di terapia intensiva (-10 rispetto a mercoledì). I nuovi decessi245, mentre il tasso d’incidenza sale a 3.244ogni 100mila abitanti (contro i 3.101 del giorno precedente). Proprio oggi il primo ministro Jean ...

