FOTO | Marineo-Palermo 0-6 la partita finisce in goleada gallery

(Di giovedì 20 gennaio 2022) In vista del match di Serie C contro il Catanzaro, ilguidato dal neo tecnico Silvio Baldini ha superato 6-0 l'ASD Oratorio SS Ciro e Giorgio-nell'allenamento congiunto programmato (Ph. Serra/Mediagol)

Nel giorno in cui il Palermo è uscito definitivamente dal focolaio Covid, con tutti i giocatori negativizzati, mister Baldini sperimenta il modulo 4-2-3-1 in vista della partita con il Catanzaro. Il r ...E' di Roberto Floriano il primo gol del nuovo corso rosanero di Silvio Baldini. L'ex Bari ha sbloccato l'amichevole contro il Marineo ...