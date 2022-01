Formula 1 - Alfa Romeo F.1 Team: svelato il nuovo logo (Di giovedì 20 gennaio 2022) La nuova stagione di Formula 1 dell'Alfa Romeo inizia oggi con l'annuncio di un piccolo ma significativo aggiornamento riguardante l'identità del Team. Per il 2022, il nome ufficiale della squadra di Hinwil sarà Alfa Romeo F1 Team Orlen. Niente più tricolore. Inizia una nuova era per la Formula 1 e il cambio di identità comunica, seppur in modo sottile, una rivoluzione: sparisce la dicitura Racing in favore di F.1 Team ma, soprattutto, sparisce completamente il tricolore italiano. La nuova identità della squadra si rifletterà sulla livrea della nuova vettura, che sarà presentata tra poco meno di un mese. Jean Philippe Imparato, ceo di Alfa Romeo, ha detto: "Per noi, aggiungere la dicitura F1 ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 20 gennaio 2022) La nuova stagione di1 dell'inizia oggi con l'annuncio di un piccolo ma significativo aggiornamento riguardante l'identità del. Per il 2022, il nome ufficiale della squadra di Hinwil saràF1Orlen. Niente più tricolore. Inizia una nuova era per la1 e il cambio di identità comunica, seppur in modo sottile, una rivoluzione: sparisce la dicitura Racing in favore di F.1ma, soprattutto, sparisce completamente il tricolore italiano. La nuova identità della squadra si rifletterà sulla livrea della nuova vettura, che sarà presentata tra poco meno di un mese. Jean Philippe Imparato, ceo di, ha detto: "Per noi, aggiungere la dicitura F1 ...

Advertising

FormulaPassion : #F1 | Il nome ufficiale della squadra basata a Hinwil sarà Alfa Romeo F1 Team ORLEN. Scomparso il tricolore sotto i… - giulyleclerc : RT @FormulaPassion: #Raikkonen dichiara che è probabile che non correrà più - FormulaPassion : #Raikkonen dichiara che è probabile che non correrà più - rafikberkane10 : RT @ClubAlfaIt: Nuove #AlfaRomeo, Maserati in Formula E: le news della settimana #AlfaRomeoTonale #FormulaE - nzo125547 : RT @ClubAlfaIt: Nuove #AlfaRomeo, Maserati in Formula E: le news della settimana #AlfaRomeoTonale #FormulaE -