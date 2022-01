Fiorentina, Duncan risponde alle accuse: «In Ghana macchiano la mia immagine» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Alfred Duncan risponde alle accuse provenienti dal Ghana sulla sua partecipazione mancata alla Coppa d’Africa. Le sue parole Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, ha risposto alle accuse secondo cui avrebbe rifiutato la convocazione da parte del Ghana per la Coppa d’Africa. accuse che gli erano state mosse dal presidente della Federcalcio ghanese Kurt Okraku COMMENTO – «Alcune persone stanno macchiando la mia immagine in Ghana. Non voglio iniziare a parlare perchè i ghanesi possano collegare i puntini. Quindi rispettiamoci!». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Alfredprovenienti dalsulla sua partecipazione mancata alla Coppa d’Africa. Le sue parole Alfred, centrocampista della, ha rispostosecondo cui avrebbe rifiutato la convocazione da parte delper la Coppa d’Africa.che gli erano state mosse dal presidente della Federcalcio ghanese Kurt Okraku COMMENTO – «Alcune persone stanno macchiando la miain. Non voglio iniziare a parlare perchè i ghanesi possano collegare i puntini. Quindi rispettiamoci!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Fiorentina, Duncan risponde alle accuse che arrivano dal Ghana ??? - LabaroViolaNews : #Duncan viene attaccato dal #Ghana per aver rifiutato la chiamata per giocare la coppa d'Africa, accuse giuste seco… - Ducciozamba : Duro scontro tra la Federcalcio #Ghana e Alfred #Duncan. L'accusa del presidente #Okraku è quella di non aver rispo… - Fiorentinanews : Il presidente della federazione calcio ghanese attacca Duncan: 'Non ha risposto alla convocazione'. E arriva la ris… - Guido17595958 : @CozzAndrea @Lelle_1509 Cioè per me è rigorissimo però per come è fatto il protocollo ci sta che stia buono. Il pro… -