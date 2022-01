Fiorentina, Castrovilli: “Possiamo fare grandi cose, ma sempre restando umili” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Gaetano Castrovilli, in un’intervista al sito ufficiale del club, predica calma dopo le ultime uscite della Fiorentina. Devastante in Coppa Italia contro il Napoli e in campionato col Genoa, i viola sentono profumo d’Europa. Gran parte del merito va all’allenatore Vincenzo Italiano: “Dobbiamo avere sempre i piedi per terra, Possiamo fare grandi cose ma con umiltà. Italiano, oltre agli allenamenti sul campo, ci allena anche mentalmente. Con l’arrivo del mister siamo cambiati un po’ tutti, e questo cambiamento lo meritano la città e la società. Ci ha dato una grossa mano, gli vorrei fare i complimenti perchè è un grande allenatore”. Ha poi parlato degli ultimi colpi di mercato della società, Ikonè e Piatek, che hanno alzato il livello della qualità in ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Gaetano, in un’intervista al sito ufficiale del club, predica calma dopo le ultime uscite della. Devastante in Coppa Italia contro il Napoli e in campionato col Genoa, i viola sentono profumo d’Europa. Gran parte del merito va all’allenatore Vincenzo Italiano: “Dobbiamo averei piedi per terra,ma con umiltà. Italiano, oltre agli allenamenti sul campo, ci allena anche mentalmente. Con l’arrivo del mister siamo cambiati un po’ tutti, e questo cambiamento lo meritano la città e la società. Ci ha dato una grossa mano, gli vorreii complimenti perchè è un grande allenatore”. Ha poi parlato degli ultimi colpi di mercato della società, Ikonè e Piatek, che hanno alzato il livello della qualità in ...

