Fiorentina, Biraghi: «Iniziato un percorso importante. Il giudizio degli altri è cambiato» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha fatto il punto della situazione sulla stagione vissuta dalla formazione viola Ai microfoni di Radio Bruno, Cristiano Biraghi ha fatto il punto sull’annata della Fiorentina. giudizio – «Sicuramente è un’annata positiva per noi, non mi piace parlare solo del singolo. E’ un bel periodo per noi tralasciando l’episodio di Torino». CAMBIAMENTI PERSONALI – «E’ cambiato il giudizio degli altri, io sono una persona equilibrata, non mi esalto nei momenti belli e non mi deprimo quando le cose vanno male. Sicuramente è meglio essere apprezzato piuttosto che non esserlo, io però devo continuare a lavorare, l’ho sempre fatto bene e i giudizi della gente non mi spostano di una virgola. Io so ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Cristiano, capitano della, ha fatto il punto della situazione sulla stagione vissuta dalla formazione viola Ai microfoni di Radio Bruno, Cristianoha fatto il punto sull’annata della– «Sicuramente è un’annata positiva per noi, non mi piace parlare solo del singolo. E’ un bel periodo per noi tralasciando l’episodio di Torino». CAMBIAMENTI PERSONALI – «E’il, io sono una persona equilibrata, non mi esalto nei momenti belli e non mi deprimo quando le cose vanno male. Sicuramente è meglio essere apprezzato piuttosto che non esserlo, io però devo continuare a lavorare, l’ho sempre fatto bene e i giudizi della gente non mi spostano di una virgola. Io so ...

Advertising

Ftbnews24 : ???? #Fiorentina, parole al miele di Biraghi: “Non sarei andato via nemmeno per la Roma” #Fiorentina #Vlahovic… - _houseofsport_ : ??|Doppietta e tanto amore per quella maglia. Capitano vero! @cristianobiraghi34 #biraghi #fiorentina #seriea - LeBombeDiVlad : ???? #Fiorentina, #Biraghi: “In estate ho parlato chiaro con il club” ?? Queste le dichiarazioni dell’ex #Inter… - Fantacalcio : Fiorentina, Biraghi: 'Come Mihajlovic? Lusingato, ma lui è un maestro' - Hopele342 : Premetto che da quanto fatto negli ultimi anni pensavo fossi il meno adatto per il ruolo di Capitano della… -