Finisce la sfida tra Costa d’Avorio ed Algeria: c’è la notizia su Ounas (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGGIORNAMENTO 18:52 – Finisce qui la partita: la Costa d’Avorio batte l’Algeria per 4-1, in virtù delle reti di Kessié, Sangrare e Pepé e Haller nel finale. Non basta all’Algeria la rete di Bendebka, che ha accorciato le distanze al 73?. Il Napoli ritroverà quindi Adam Ounas non appena recupererà dall’infortunio. AGGIORNAMENTO 17.48 – Al termine del primo tempo il risultato è di 2-0 per la Costa d’Avorio, in rete il milanista Kessie e Sangrare. Per l’Algeria l’eliminazione della competizione è sempre più vicina. ORE 17:05 – Sono in campo Casta d’Avorio e Algeria per l’ultima giornata della fase a gironi del Gruppo E della Coppa d’Africa. Gli ivoriani sono già qualificati alla fase successiva, ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGGIORNAMENTO 18:52 –qui la partita: labatte l’per 4-1, in virtù delle reti di Kessié, Sangrare e Pepé e Haller nel finale. Non basta all’la rete di Bendebka, che ha accorciato le distanze al 73?. Il Napoli ritroverà quindi Adamnon appena recupererà dall’infortunio. AGGIORNAMENTO 17.48 – Al termine del primo tempo il risultato è di 2-0 per la, in rete il milanista Kessie e Sangrare. Per l’l’eliminazione della competizione è sempre più vicina. ORE 17:05 – Sono in campo Castaper l’ultima giornata della fase a gironi del Gruppo E della Coppa d’Africa. Gli ivoriani sono già qualificati alla fase successiva, ...

Advertising

mrrsvv : RT @Anitrammarty: e pensare che ogni volta che succede qualcosa Alex sta mangiando. Pranza e litiga con Serena per la porta, mangia i bisco… - _lobinachiara : RT @Anitrammarty: e pensare che ogni volta che succede qualcosa Alex sta mangiando. Pranza e litiga con Serena per la porta, mangia i bisco… - aauroraguidi : RT @Anitrammarty: e pensare che ogni volta che succede qualcosa Alex sta mangiando. Pranza e litiga con Serena per la porta, mangia i bisco… - Sofiapasiniiii : RT @Anitrammarty: e pensare che ogni volta che succede qualcosa Alex sta mangiando. Pranza e litiga con Serena per la porta, mangia i bisco… - viveresullalun : RT @makethewheel: poi che modi sono 'te lo faccio sapere io come finisce la sfida, tu preparala' cioè io allievo non ho nemmeno il diritto… -