Fine delle restrizioni nel Regno Unito: il trucco di Johnson per salvare la poltrona sulla pelle dei britannici (Di giovedì 20 gennaio 2022) Quando il virus si è diffuso in tutta Europa, lui si è subito distinto per una decisione che è costata al Regno Unito migliaia di vittime. Il premier Boris Johnson decise che il suo popolo doveva contagiarsi e prendere il Covid per ottenere l’immunità di gregge. Decine di scienziati gli consigliavano di porre in essere subito delle misure di contenimento ma lui lasciò andare seguendo una sua stramba teoria. Dopo qualche settimana dovette ricredersi e costringere le persone in un durissimo lockdown nel momento in cui si rese conto che gli ospedali stavano scoppiando. Dopo quell’errore gravissimo non si fece da parte, anzi. A distanza di due anni dall’inizio di questa tragedia mondiale, ci riprova per un mero calcolo politico. Il premier inglese ha annunciato che a partire dal prossimo 25 gennaio non ci saranno più ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Quando il virus si è diffuso in tutta Europa, lui si è subito distinto per una decisione che è costata almigliaia di vittime. Il premier Borisdecise che il suo popolo doveva contagiarsi e prendere il Covid per ottenere l’immunità di gregge. Decine di scienziati gli consigliavano di porre in essere subitomisure di contenimento ma lui lasciò andare seguendo una sua stramba teoria. Dopo qualche settimana dovette ricredersi e costringere le persone in un durissimo lockdown nel momento in cui si rese conto che gli ospedali stavano scoppiando. Dopo quell’errore gravissimo non si fece da parte, anzi. A distanza di due anni dall’inizio di questa tragedia mondiale, ci riprova per un mero calcolo politico. Il premier inglese ha annunciato che a partire dal prossimo 25 gennaio non ci saranno più ...

