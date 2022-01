Financial Times e New York Times beatificano Mario Draghi in vista delle elezioni del presidente della Repubblica (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sembra scritto dallo stesso Mario Draghi l’editoriale che compare oggi sul quotidiano della City londinese Financial Times, storico foglio di riferimento per i mercati dell’anglosfera. E invece la firma è dell'”Editorial board”, il direttivo editoriale che fissa la linea ufficiale del giornale e che per l’occasione sembra abbandonare la tradizionale sobrietà britannica in favore di un più passionale approccio stilistico latino. L’esordio è senza mezzi termini: “L’Italia ha vissuto un eccezionale periodo di stabilità e successi sotto la guida di Mario Draghi”. Il quotidiano prosegue “Insediato primo ministro 11 mesi fa per guidare il paese colpito dalla crisi verso la ripresa, l’ex presidente della Banca centrale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sembra scritto dallo stessol’editoriale che compare oggi sul quotidianoCity londinese, storico foglio di riferimento per i mercati dell’anglosfera. E invece la firma è dell'”Editorial board”, il direttivo editoriale che fissa la linea ufficiale del giornale e che per l’occasione sembra abbandonare la tradizionale sobrietà britannica in favore di un più passionale approccio stilistico latino. L’esordio è senza mezzi termini: “L’Italia ha vissuto un eccezionale periodo di stabilità e successi sotto la guida di”. Il quotidiano prosegue “Insediato primo ministro 11 mesi fa per guidare il paese colpito dalla crisi verso la ripresa, l’exBanca centrale ...

