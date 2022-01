FIFA, le nuove regole sul calciomercato (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le nuove regole di calciomercato imposte dalla FIFA cambiano quelle che sono le condizioni attuali. Tante trattative cambieranno, visto che le disposizioni modificate riguardano la materia dei prestiti. La decisione, approvata dal Comitato degli stakeholder del calcio della FIFA, passerà dall’ok del Consiglio ed entrerà in vigore dal 1 luglio 2022. L’obiettivo è quello di favorire la crescita dei calciatori più giovani, non snaturare la concorrenza e prevenire l’accaparramento dei calciatori. Ci sarà sempre un accordo per iscritto che definisca le condizioni economiche e temporali del prestito, necessarie perché questo sia valido. Le nuove regole della FIFA sul calciomercato Il calciomercato cambia e in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lediimposte dallacambiano quelle che sono le condizioni attuali. Tante trattative cambieranno, visto che le disposizioni modificate riguardano la materia dei prestiti. La decisione, approvata dal Comitato degli stakeholder del calcio della, passerà dall’ok del Consiglio ed entrerà in vigore dal 1 luglio 2022. L’obiettivo è quello di favorire la crescita dei calciatori più giovani, non snaturare la concorrenza e prevenire l’accaparramento dei calciatori. Ci sarà sempre un accordo per iscritto che definisca le condizioni economiche e temporali del prestito, necessarie perché questo sia valido. LedellasulIlcambia e in ...

