FIFA 22: nuove tattiche dopo la patch di gennaio (Di giovedì 20 gennaio 2022) ILSANTU ha TESTATO i nuovi MODULI e le nuove tattiche più efficaci dopo la patch di gennaio, il Title Update 4. Ci sono alcuni stravolgimenti al gameplay e sicuramente questo video sulle nuove tattiche e i nuovi moduli del SantuFutuniverse possono aiutarvi a migliorare! Ricordiamo che FIFA 22 è disponibile in tutto il mondo dal 1° ottobre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Google Stadia L'articolo proviene da FUT Universe.

