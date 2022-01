Festival Fotografia europea: scelti i vincitori della Open call (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono gli scatti ispirati al tema “Un’invincibile estate” di Simona Ghizzoni, Gloria Oyarzabal e Maxime Richè i vincitori del Festival Fotografia europea. La manifestazione a cui partecipano i talenti dell’obiettivo è l’opportunità per gli artisti selezionati di esporre i propri lavori. Christopher Broadbent e la Fotografia delle vite silenziose Quando si svolgerà il Festival Fotografia Leggi su periodicodaily (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono gli scatti ispirati al tema “Un’invincibile estate” di Simona Ghizzoni, Gloria Oyarzabal e Maxime Richè idel. La manifestazione a cui partecipano i talenti dell’obiettivo è l’opportunità per gli artisti selezionati di esporre i propri lavori. Christopher Broadbent e ladelle vite silenziose Quando si svolgerà il

Advertising

StreetRoverBlog : In settimana intervisterò i ragazzi di Yogurt Magazine. Parleremo di fotografia, del loro progetto editoriale e del… - la_ele84 : RT @RisingTimeNews: Ci prepariamo per la stagione calda ?? con @antheo_rb... L’artista poliedrica vi trasportera’ con nuovi suoni con diver… - PromoRising : RT @RisingTimeNews: Ci prepariamo per la stagione calda ?? con @antheo_rb... L’artista poliedrica vi trasportera’ con nuovi suoni con diver… - DiMa_RisingTime : RT @RisingTimeNews: Ci prepariamo per la stagione calda ?? con @antheo_rb... L’artista poliedrica vi trasportera’ con nuovi suoni con diver… - DimaProducer : RT @RisingTimeNews: Ci prepariamo per la stagione calda ?? con @antheo_rb... L’artista poliedrica vi trasportera’ con nuovi suoni con diver… -